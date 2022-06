Luisinho colocou um ponto final na carreira de futebolista aos 37 anos no Vila Real. Depois de meia temporada nos alvinegros, em 2021/22, é precisamente na formação que desceu aos distritais que vai começar a de treinador. A confirmação aconteceu pelo próprio emblema através das redes sociais.Foi no Vila Real que começou a carreira sénior e foi no mesmo clube que o lateral-esquerdo pendurou as chuteiras após vários anos de êxito em Espanha.O defesa português representou no país vizinho o Huesca e Deportivo durante oito temporadas antes de voltar a Portugal para o Leixões. Luisinho jogou ainda no Benfica, P. Ferreira, Aves, Moreirense, Rio Ave e Sp. Braga B."Luisinho é o novo treinador do SC Vila Real. Toda a sorte do mundo", pode ler-se na publicação de Facebook.