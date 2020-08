Fábio Fortes troca o Arouca pelos romenos do Hermannstadt

Depois de uma temporada de grande nível ao serviço do Arouca, no Campeonato de Portugal, Fábio Fortes rumou à Roménia, país no qual vai representar o Hermannstadt, da primeira divisão.





O avançado foi oficializado esta segunda-feira como a mais recente contratação do emblema romeno, tendo assinado um contrato válido para as próximas duas temporadas.Esta será, de resto, a primeira experiência de Fortes fora de Portugal.