Fabril garante que jogador do clube não empurrou nem insultou jovem apanha-bolas e revela imagens

O Fabril emitiu esta sexta-feira um comunicado onde nega que o jogador do clube, André Pimenta, tenha empurrado ou insultado um jovem apanha-bolas no Estádio da Tapadinha, no encontro ante o Atlético, no último domingo, a contar para a terceira jornada da Série D do Campeonato de Portugal.A formação da casa viu três cartões vermelhos após vários incidentes dentro de campo, mas a equipa do Barreiro apresentou imagens para negar as versões do adversário e da Polícia de Segurança Pública. "Para espanto geral dos responsáveis do nosso Clube, após o encontro o Delegado do Atlético CP e o Agente da PSP, Paulo Roxo, comunicaram que o médio André Pimenta havia empurrado a criança, além de o ter insultado", pode ler-se.

No passado domingo, 9 de outubro, o GD Fabril deslocou-se ao Estádio da Tapadinha para defrontar o Atlético CP.

O encontro teve várias incidências, com a equipa da casa a terminar reduzida a 8 elementos.

Ao minuto 90'+2 o encontro foi interrompido durante 4 minutos, após um lance na linha lateral que fica no seguimento do banco de suplentes da equipa fabril. O atleta do GDF, André Pimenta, correu para solicitar ao apanha-bolas uma bola para o encontro ser retomado, a qual foi lançada, pela criança, para fora do alcance do médio fabril.

Após esse infeliz momento do apanha-bolas - algo que aconteceu diversas vezes após a equipa da casa encontrar-se em vantagem -, o atleta do GDF falou com a criança mantendo sempre uma distância entre os dois (conforme fica provado no vídeo).

No seguimento desse momento, o Atlético acabou por ver um dos seus jogadores ser (e bem) expulso por agressão. Isso deu origem a que jogadores, equipa técnica e suplentes de ambas as equipas se tivessem envolvido em troca de empurrões, tendo sido necessária a intervenção de alguns elementos da força policial presente (PSP) para serenar os ânimos e o jogo poder retomar.

Poucos minutos depois o jogo terminou com a vitória da equipa da casa.

Para espanto geral dos responsáveis do nosso Clube, após o encontro o Delegado do Atlético CP e o Agente da PSP, Paulo Roxo, comunicaram que o médio André Pimenta havia empurrado a criança, além de o ter insultado.

O GDF é contra qualquer tipo de agressão e sempre irá responsabilizar, como já fez no passado, qualquer um dos seus atletas que tenham tido atos considerados condenatórios. No entanto, o GDF também não lida bem com a mentira, em especial quando a mesma seja proferida por responsáveis desportivos e agentes policiais.

É falso que o atleta André Pimenta tenha agredido o apanha-bolas, além de ser também falso que o tenha insultado.

Este Comunicado é acompanhado do vídeo que desmente por completo o Delegado do Atlético CP e o agente da PSP que estava no local.

Esperamos que este triste episódio seja esclarecido de forma correta pelos responsáveis envolvidos.