Federação instaura processo disciplinar ao União SAD

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) revelou esta tarde que instaurou um inquérito disciplinar ao União SAD face aos acontecimentos registados no último domingo, uma vez que os madeirenses não compareceram ao jogo que iriam disputar com o Vila Real, no Campo Adelino Rodrigues, argumentando que o mesmo não estava autorizado a ser utilizado por parte do IA Saúde da Madeira.





Com a abertura deste processo, designado pela FPF como urgente, parece que a equipa madeirense poderá ver a sua argumentação como válida e dessa forma poder vir a disputar a partida com os transmontanos numa data a encontrar.Os azuis e amarelos aguardam agora pela notificação oficial desse inquérito e irão por certo apresentar os seus argumentos se foram ouvidos no âmbito deste processo.