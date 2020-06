Fernando Castro é reforço para a baliza do Arouca

De regresso à 2ª Liga, o Arouca continua a preparação para a temporada 2019/20. Nesse sentido, o conjunto arouquense anunciou, este sábado, a contratação do guarda-redes Fernando Castro.





O guardião chega ao clube comandado por Armando Evangelista proveniente do Bahia. Com passagens pelo Santos na formação, Fernando Castro conta com um Campeonato Baiano no seu palmarés.Com a chegada do brasileiro de 23 anos, o Arouca passa a ter três opções para a baliza, já que Victor Braga e Tomás Fontes, proveniente da formação, transitam da época passada.