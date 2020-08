Fernando Madureira fica com 39% da SAD do Canelas 2010

O Canelas 2010 concluiu esta segunda-feira o acordo para a criação da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) e Fernando Madureira, jogador do clube desde 2012 e líder da claque Super Dragões, ficará com 39% das ações, de acordo com o jornal 'O Gaiense'.





A maioria da SAD (51%) ficará na posse de Caesar DePaço, enquanto o clube de Vila Nova de Gaia garante os restantes 10%.