Fernando Madureira pode ser suspenso entre 4 e 16 jogos

Fernando Madureira pode vir a ser suspenso por um período entre 4 e 16 jogos. Segundo apurou Record, foi este o quadro sancionatório referido pelo instrutor que teve a seu cargo a fase de instrução do processo disciplinar aberto ao líder dos Super Dragões a meio do último mês, no caso na qualidade de jogador do Canelas 2010, que milita no Campeonato de Portugal.





O Conselho de Justiça irá agora deliberar sobre o caso, sendo que, na instrução, foi considerado que Madureira cometeu uma infração disciplinar grave referente aos números 1 e 2, alínea a) do artigo 153º do Regulamento Disciplinar da FPF, que diz respeito a 'Ameaças e ofensas à honra, consideração ou dignidade'.Em causa está o comentário feito por Fernando Madureira nas redes sociais sobre a exibição de Carlos Xistra e Bruno Esteves no mais recente Portimonense-Benfica, para a Liga NOS, que terminou empatado a dois golos.