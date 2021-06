Ferreiras queixa-se de "problemas antigos" e dá exemplo de jogadores de Sporting e V. Guimarães

O Futebol Clube de Ferreiras, coletividade do concelho de Albufeira, não completou o processo de certificação de entidades formadoras junto da FPF, esta época, por, segundo o seu presidente, António Colaço, "na prática continuarmos com problemas antigos, que se traduzem em sérios prejuízos para os clubes de menor dimensão".





"Um antigo nosso jogador, Diogo Paulo, transferiu-se há dois anos para o Vitória de Guimarães e o seu atual clube não respondeu ao pedido de pagamento da compensação a que temos direito, encontrando-se o processo na FPF desde janeiro de 2020, sem fim à vista", lamenta o líder do Ferreiras, sustentando que "nestes domínios a certificação não veio alterar nada".Um outro caso prende-se com um jogador do escalão de petizes, Anas Abjaou, "que estava oficialmente inscrito por nós e surgiu a representar o Sporting num torneio em que o Ferreiras também participou. O Conselho de Disciplina da FPF declarou-se incompetente para apreciar o assunto e remeteu-o para o Conselho de Disciplina da AF Algarve, este sim, claramente incompetente para dirimir uma questão entre dois clubes de diferentes associações".Para António Colaço, "clubes como o nosso desenvolvem um esforço enorme para cumprir os requisitos inerentes à certificação como entidade formadora e depois são confrontados com problemas antigos, acabando por não retirar qualquer vantagem do investimento que fazem, com a qualificação dos seus equipamentos e recursos humanos".O presidente do Ferreiras defende ainda que "numa época praticamente sem atividade na formação justificava-se a suspensão do processo de certificação. Na prática, foi isso que nós fizemos, deixando o mesmo em aberto, embora em larga medida tal decisão se deva ao desconforto que sentimos por todo o nosso empenho não ter depois tradução prática numa componente que é de extrema importância, a compensação devida pela formação".