Festa da subida do Fontinhas no sofá mas ainda sem Jamor

O Fontinhas perdeu 3-1 na visita ao Sertanense, mas festejou no final. Não é engano! A questão é que a equipa açoriana tinha garantido no sofá a subida à Liga 3. De manhã, o Moncarapachense empatou com o Olhanense (0-0) e o Fontinhas ficou assim apurado para a Liga 3. Isto porque o pior que pode acontecer na última ronda é ser apanhado por Belenenses e Moncarapachense mas, nesse caso, os açorianos têm vantagem.

Depois do resultado da manhã, a equipa de Pedro Lima entrou no ‘Marques dos Santos’ algo relaxada e perdeu com o Sertanense, que não alinhou na festa e justificou o triunfo. "Houve uma descontração natural e, quando acordámos, era tarde", assumiu no final do jogo o técnico dos visitantes.

A derrota da equipa da Praia da Vitória adiou o segundo objetivo do dia: o apuramento para a final do Jamor contra o 1º classificado da Série Norte. "Será a cereja no topo do bolo", assumiu Pedro Lima, recordando o trajeto recente da equipa: "No início de março, garantimos o nosso objetivo, a permanência, com o acesso à fase de subida. Entrámos nesta fase sem pressão nenhuma. Só para desfrutar. Isso teve um impacto positivo junto dos jogadores. Os resultados foram aparecendo e a determinado momento acrescentámos outro objetivo: discutir a subida... Agora falta levar esta equipa e os nossos adeptos ao Jamor. Seria histórico para o futebol açoriano." Uma vitória na receção ao Pêro Pinheiro, na 10ª jornada, vale o bilhete para essa final. *