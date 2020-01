Filipe Relvas: «Não gosto de estabelecer um limite»

Filipe Relvas conta com 17 jogos esta temporada e ainda não perdeu qualquer minuto de competição com as cores do Pedras Rubras. O defesa-central é o único totalista do plantel e não mete qualquer barreira nem "limite" nos seus objetivos futuros.





"Não gosto de estabelecer um limite para mim. Penso em trabalhar no dia a dia. O meu sonho é sempre progredir e claro que todos os jogadores não rejeitam jogar um dia em grandes palcos, mas não penso nisso obsessivamente. Tem sido uma época muito positiva, joguei em todos os jogos até agora. Temos uma equipa jovem e com muita qualidade. Queremos fazer todos uma boa época", disse, em exclusivo a Record, o defesa-central que na formação passou por Sp. Espinho e Feirense sendo que, antes de chegar a Pedras Rubras, alinhou no Gondomar.A vitória do último domingo no terreno do Lusitano Vildemoinhos (2-0) fez o Pedras Rubras subir acima da linha de água da Série B do Campeonato de Portugal e Filipe Relvas crê que o melhor ainda está para vir."O nosso objetivo é fazer a melhor época possível. Queremos fazer com que a equipa respire melhor. Já perdemos pontos com o último e já roubamos pontos ao primeiro. Viemos de uma grande vitória, mas não significa nada. Sabemos da qualidade das equipas. O Valadares Gaia é boa equipa, sabemos dos perigos que podemos encontrar, mas queremos somar mais uma vitória", assinala também o camisola 4 dos maiatos, já antevendo a receção da próxima jornada ao Valadares Gaia.A estreia do técnico Fernando Pereira é promissora, uma vez que o Pedras Rubras venceu num terreno difícil e sem sofrer golos. Filipe Relvas descreve um timoneiro atento aos jogadores e "rigoroso"."O treinador é muito exigente. Gosta de retirar o máximo de cada jogador. Gosta do bem-estar dos jogadores. Está sempre preocupado e pergunta como nos sentimos e o que pensamos. É rigoroso a corrigir. Gosta que fechemos primeiro o espaço ao adversário. Quem defender bem, está mais perto de ganhar e ele é muito competitivo", sustentou o defesa por fim.