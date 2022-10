E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Francisco Julião é reforço do Leça. Proveniente do Estarreja, o avançado de 19 anos procura na sua primeira época de sénior afirmar o seu valor.

Formado no Vaguense, coletividade da Associação Futebol de Aveiro, mais concretamente da cidade de Vagos, o ponta de lança na temporada transata jogou pelos Sub-19 do Feirense, clube no qual cumpriu 21 jogos.

Sem jogos disputados esta época ao serviço do Estarreja, concluídas as primeiras três jornadas do campeonato de Elite, Francisco Julião decidiu dar novo rumo à sua carreira desportiva, assinando pelo Leça.

Depois de Diogo Andrezo e João Marcelo, é o terceiro reforço, no espaço de uma semana, para o treinador João Crespo, numa forte aposta da SAD, em lutar pelos lugares de subida da série B do campeonato de Portugal