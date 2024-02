Futebolista do Marinhense suspenso uma época por apostar na vitória da própria equipa

O futebolista Daniel Esteves foi condenado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com uma época de suspensão e 1.020 euros de multa por fazer apostas desportivas em dois jogos da sua equipa, o Marinhense.Ora, a primeira aposta em jogos em que participou aconteceu no dia 24 de outubro de 2021. Daniel foi titular na receção do Marinhense ao Vit. Sernache a contar para a 4.ª jornada do Campeonato de Portugal e, antes do apito inicial, tinha realizado uma aposta múltipla na qual incluiu a vitória do Marinhense. A sua equipa ganhou, mas Daniel perdeu a aposta.A segunda ocasião foi uma semana depois, na visita do Marinhense ao Praiense. Daniel Esteves voltou a ser titular e, tal como na jornada anterior, colocou a vitória da sua equipa numa aposta múltipla. Também perdeu esta aposta.Segundo o acórdão, Daniel Esteves "mantinha uma relação conflituosa com os colegas de equipa e com o treinador, sendo público, no balneário, que aquele atleta apostava em casas de apostas, uma vez que pedia frequentemente dinheiro emprestado aos seus colegas de equipa para carregar a sua conta na plataforma de apostas 'Placard' e não devolvia o dinheiro".Para além disso, também está descrito que "o jogador arguido começou a ficar nervoso e a mexer regularmente no telemóvel, o que afetava não só a sua concentração, como o seu rendimento nos jogos, sendo que, inicialmente, era considerado o melhor jogador da equipa".No total, Daniel Esteves efetuou 663 apostas em competições da Liga e também da Federação Portuguesa de Futebol.