Gabriel Rodrigues reforça ataque do Louletano

O avançado brasileiro Gabriel Rodrigues, de 23 anos, formado no Guarani e no São Paulo, é reforço do Louletano, quarto classificado da Série D do Campeonato de Portugal.

O futebolista representou a equipa sub-23 do Aves na época passada, ingressando depois no Indy Eleven, dos Estados Unidos. Conta ainda com uma experiência no futebol japonês, no Ventforet Kofu, em 2017.

O Louletano está envolvido na luta por um dos dois primeiros lugares da Série D, que garantem o acesso à fase de subida, e este é o segundo reforço de inverno garantido pelo clube para o ataque, depois de Ângelo Taveira, emprestado pelo Farense.