Gondomar anuncia testes à Covid-19 a todos os elementos dos escalões de formação

O Gondomar emitiu um comunicado a dar conta que vai realizar testes à Covid-19 a todos os elementos dos seus escalões de formação, desde atletas a staff técnico. Numa parceria com o Hospital Fernando Pessoa, o clube vai proceder à testagem este sábado, das 9 horas às 13 horas.





As equipas de formação do Gondomar competem na Associação de Futebol do Porto. Por seu lado, a equipa sénior, que estava inserida na Série C do Campeonato de Portugal, vai disputar o acesso à Liga 3.

"O Gondomar Sport Clube e o Hospital Fernando Pessoa vêm por este meio informar que, de forma a dar cumprimento ao plano de retoma à atividade desportiva do clube, procederão à testagem à Covid-19 a todos os atletas dos diferentes escalões de formação, assim como a todos os elementos das equipas técnicas. (...) No dia 17 de abril, às 9 horas, procedermos ao início dos testes rápidos de antigénio (TRAg) e será disponibilizado o cronograma com indicações das horas e dos escalões, apelando a toda a comunidade desportiva o cumprimento das orientações emanadas pela Direção Geral de Saúde e das normas que serão disponibilizadas pelo Gondomar Sport Clube", podia ler-se no comunicado do conjunto gondomarense.