Grupo de adeptos do Olhanense vai manifestar-se sábado no Estádio José Arcanjo

Um grupo de adeptos do Olhanense está a organizar uma manifestação para o próximo sábado, 16 de maio, às 10 horas, no Estádio José Arcanjo, em Olhão, a fim de mostrar o seu descontentamento em relação às decisões da FPF sobre as subidas à 2.ª Liga.

A FPF decidiu dar por concluídas as suas provas devido à pandemia do coronavírus e promoveu à 2.ª Liga Vizela e Arouca, as duas equipas participantes no Campeonato de Portugal com maior número de pontos somados.

Os promotores da manifestação apelam aos adeptos do Olhanense para levarem máscara e manterem entre si uma distância de pelo menos dois metros, seguindo as recomendações da Direção-Geral da Saúde.