Guilherme Oliveira reforça baliza do Louletano

O guarda-redes Guilherme Oliveira, de 24 anos, é reforço do Louletano, quarto classificado da Série D do Campeonato de Portugal. O jogador pertence aos quadros do Belenenses SAD e cumpriu a primeira metade da época ao serviço do Fátima, por empréstimo, viajando agora nas mesmas condições para o Algarve.





Formado no Sporting, Guilherme Oliveira foi internacional nos escalões jovens e esteve presente no Mundial de sub-20 em 2015, com a sua contratação a preencher a vaga deixada em aberto pela saída de Lucas Paes, que era o titular do Louletano e reforçou o Vitória de Setúbal.Guilherme Oliveira junta-se ao guarda-redes Diogo Sá (ex-Académica sub-23), ao médio Vladimir Forbs (ex-Loures) e os avançados Ângelo Taveira (cedido pelo Farense) e Gabriel Rodrigues (ex-Indy Eleven, Estados Unidos) nos reforços de inverno assegurados pelo Louletano.