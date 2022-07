Gustavo Teixeira é novidade no Lusitânia de Lourosa

Mais uma novidade chega ao plantel do Lusitânia de Lourosa. Gustavo Teixeira torna-se o 9.º reforço do clube dos leões na época 2022/23 e o terceiro proveniente do Leça. O médio ofensivo junta-se às entradas já confirmadas de Nandinho, Ivanildo Nhaga, Didi, Kalunga, Marco Ribeiro, Diogo Rosado, Rafael Tavares e David Silva.Com formação repartida pelo Santa Cruz, Os Lusitanos, Maia Lidador, Leixões e Leça, o jogador, de 18 anos, depois de ter cumprido 13 jogos na sua época de estreia como sénior, avança para um novo projeto desportivo, com ambição de confirmar o seu potencial e qualidade como jogador, sob alçada do técnico Luís Pinto.