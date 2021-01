«Havia jogadores de joelhos, muitas lágrimas e alguns a rezar»: desespero por Alex Apolinário

O facto de o Alverca ter um desfibrilhador no banco e a rapidez com que tanto as pessoas no campo como os meios de socorro agiram foram cruciais para salvar a vida de Alex Apolinário, jogador brasileiro de 24 anos que este domingo caiu inanimado no jogo com o Almeirim, no Campeonato de Portugal.





Grande susto no Alverca-Almeirim: as imagens do que sucedeu após Alex Apolinário cair no relvado



Grande susto no Alverca-Almeirim: as imagens do que sucedeu após Alex Apolinário cair no relvado

Uma das pessoas que viveu de perto aquele momento de grande tensão contou-nos o que aconteceu. "Foram feitas manobras de reanimação e felizmente o Alverca tinha um desfibrilhador. Deram-lhe três ou quatro choques no relvado e mais dois ou três no interior da ambulância."Segundo a mesma fonte, um bombeiro que se encontrava nas imediações entrou no relvado para ajudar e pouco depois chegaram os meios de socorro. "Vieram os Bombeiros de Alverca e a VMER de Loures. O Alex foi colocado dentro da ambulância aí foi seguido o protocolo. Sei que ele saiu do campo com pulso e ventilado! Está no Hospital de Vila Franca de Xira e as próximas horas vão ser cruciais."O ambiente, recorda, era de consternação. "No início houve um bate-boca entre os jogadores porque o Almeirim ia para o ataque quando tudo aconteceu, mas assim que se aperceberam da gravidade da situação, houve muita solidariedade entre todos. Havia jogadores de joelhos, a dizer o nome dele, a pedirem-lhe que tivesse força, muitas lágrimas, alguns a rezar...""Os jogadores das duas equipas fizeram uma roda, ainda com a ambulância em campo. Depois, alguém disse que o Alex estava estável e foi melhor do que festejar um golo! Toda a gente a abraçar-se, a olhar para o céu, a agradecer...", prossegue.No exterior do estádio juntaram-se as pessoas que estavam no café e outros curiosos. "Quando a ambulância passou houve muitos aplausos."Alex Apolinário tem a maioria da família no Brasil e em Portugal, segundo a mesma fonte, terá apenas a mulher. Foi pai há pouco tempo."O desfibrilhador foi crucial para salvar a vida dele. O Alex teve uma sorte tremenda, não só com a equipa do Alverca que o assistiu e que fez tudo muito bem, como também com os meios que foram deslocados para o local", finaliza.