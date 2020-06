Heliardo assina em definitivo pelo Arouca

Heliardo assinou contrato em definitivo com o Arouca. O ponta-de-lança brasileiro esteve emprestado pelo Cianorte nas últimas duas temporadas, mas agora firmou um vínculo de ligação exclusiva aos arouquenses.





Azarado após ter sofrido duas lesões graves desde que se mudou para o clube que foi recentemente promovido à 2ª Liga, o atacante apenas participou num jogo com as cores amarelas e azuis, mas agora, no regresso a uma competição profissional, o atacante, de 28 anos, vai procurar encontrar de novo a felicidade.Antes do Arouca, Heliardo estreou-se no futebol português ao serviço do Tondela, clube onde cumpriu duas épocas.