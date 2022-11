Hélio Pinto é o novo treinador do Olhanense, último classificado da Série D do Campeonato de Portugal, sem qualquer ponto somado em seis jogos. O novo responsável do conjunto rubronegro sucede a Jorge Viegas, que continuará a integrar a equipa técnica, como adjunto.Com uma única experiência como treinador, até ao momento, na equipa B do Louletano, na época passada, o algarvio (de Portimão) Hélio Pinto, de 38 anos, rubricou uma carreira, enquanto jogador, que o levou à conquista de 12 troféus - uma Taça de Portugal, uma Liga da Polónia, uma Taça da Polónia, cinco campeonatos de Chipre, uma Taça de Chipre e três Supertaças cipriotas.Formado no Portimonense e no Benfica e internacional em vários escalões do futebol juvenil, Hélio Pinto passou depois pela equipa B dos espanhóis do Sevilha e por Apollon Limassol e Apoel (Chipre), Légia de Varsóvia (Polónia), Al-Meseimeer (Qatar), Kongsvinger (Noruega), Trikala (Grécia), e NorthEast United (Índia), antes de terminar a sua carreira no Louletano (que representou por três épocas), em 2020/21.Retirar o Olhanense do fundo da tabela da Série D do Campeonato de Portugal é o objetivo imediato de Hélio Pinto.