Hugo Falcão é o novo treinador do Sintrense, assumindo assim a vaga deixada em aberto por Silveira Ramos, que na passada terça-feira rescindiu, por mútuo acordo, com o atual 10º classificado da Série F do Campeonato de Portugal.





De acordo com informações recolhidas por, o técnico de 29 anos assinou contrato até final da época e já orientou o treino desta quarta-feira.Recorde-se que Hugo Falcão orientou, em 2018/19, o Cova da Piedade. Na altura com 27 anos, tornou-se no mais jovem treinador das ligas profissionais portuguesas.