Hugo Falcão já não é o treinador do Sintrense

O Sintrense formalizou a revogação do contrato com o treinador Hugo Falcão, após falhar o apuramento para a Fase de Subida à Liga 3. A rescisão "foi amigável", adiantou o técnico a, frisando que foi "muito bem tratado" em todo o processo. A equipa de Sintra terminou a primeira fase do Campeonato de Portugal em 4.º lugar da Série E, a 2 pontos do Pêro Pinheiro, segundo classificado, e do consequente apuramento para a fase de promoção.Recorde-se que, após o triunfo (1-0) frente ao Belenenses, na antepenúltima jornada, o Sintrense estava bem colocado para disputar a fase de acesso à Liga 3. Todavia, os resultados dos últimos dois jogos – empates a um golo com o Elvas e Loures – relegaram a equipa para a fase de permanência.