Hugo Neto é reforço do Caldas

Hugo Neto é o mais recente reforço do Caldas. O avançado, de apenas 21 anos, está de regresso a Portugal após uma experiência nos romenos do Zimbru, onde em dois anos fez 20 jogos e marcou seis golos.Natural de Braga, Hugo Neto iniciou a sua formação no emblema arsenalista, sendo transferido para o Benfica no primeiro ano de júnior. Na segunda época neste escalão representou as águias e também o Tondela. É internacional sub-17 português e regressa agora a Portugal com o objetivo de relançar a sua carreira no Caldas, que ocupa atualmente o 11.º lugar da Serie C do Campeonato de Portugal.