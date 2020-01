Hugo Ventosa é reforço do Alverca

O Alverca anunciou esta quarta-feira a contratação do defesa Hugo Ventosa como reforço de inverno da equipa que segue no 3º lugar da Série D do Campeonato de Portugal.

Aos 30 anos, o jogador chega proveniente do Mafra (2ª Liga) e regressa assim ao emblema ribatejano, onde cumpriu três épocas nos escalões de formação.

O experiente jogador pode atuar como central e como lateral-direito e, como sénior, representou clubes como Sintrense, Sertanense, Farense, Moura, Torreense e Operário Lagoa antes de chegar ao Mafra na época 2017/2018.



"Hugo Ventosa junta-se ao nosso plantel para acrescentar experiência e qualidade", refere o Alverca no comunicado divulgado no seu site oficial.