Ibra e a polémica frase do presidente do V. Sernache: «Foi um pouco estranho...»

No seguimento das declarações de Ricardo Nascimento, ex-treinador do V. Sernache, sobre o seu presidente António Joaquim, Record entrou em contacto com Ibra, também ele ex-jogador da equipa que milita no Campeonato de Portugal.

O defesa, de apenas 19 anos, foi alvo de uma polémica frase proferida pelo presidente do clube, tendo este dito que, passando a citar, "nem que tomasse banho 30 vezes passaria a ser branco".

Confrontado com esta situação, Ibra apenas declarou que "o presidente tem, como todas as pessoas, dias de bom humor e de mau humor", e que encarou a situação como uma "brincadeira", até pelo tom que António Joaquim apresentava na altura.

"Comentei na altura com um colega meu, o Rudy, que até foi uma frase um pouco estranha, porque não estava habituado a este tipo de situações no balneário. Pareceu até ser de mau gosto", disse Ibra, que está neste momento sem clube e a recuperar de uma lesão.

Com dupla nacionalidade portuguesa e guineense, o atleta, apesar das situações que confirmou, referiu ser do seu entendimento que houve motivo para guardar qualquer lamento com a passagem pelo V. Sernache, pelo menos no que respeita ao nível financeiro: "Apesar de as condições serem mínimas, nunca me faltou nada e o presidente sempre pagou os salários a tempo."

Em relação a Ricardo Nascimento, o lateral considera o técnico uma "excelente pessoa, que sempre respeitou os jogadores e os tratou muito bem".

Por fim, Ibra salientou uma vez mais que, mesmo escutando os comentários que confirmou sobre sua cor de pele, não teve razões de queixa de qualquer elemento do clube ou da equipa técnica, fazendo a inclusão do presidente António Joaquim, o autor das palavras polémicas, nesse lote de pessoas.