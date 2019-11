Ibrahimovic na União de Leiria? O convite fica feito

Zlatan Ibrahimovic tem o futuro incerto depois de ter deixado os LA Galaxy e não faltam pretendentes pelo avançado. A União de Leiria, do Campeonato de Portugal, decidiu brincar com o assunto e deixou o convite ao avançado sueco."A nós parece-nos bem, Zlatan Ibrahimovic", lê-se no Instagram do clube, na legenda de uma fotografia em que o jogador, de 38 anos, surge equipado com as cores dos leirienses como se fosse realmente um reforço.O avançado deixou o clube dos Estados Unidos esta semana mas não deixou pistas sobre o próximo desafio a abraçar.