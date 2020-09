Imbróglio no União SAD-Vila Real: uma equipa diz que "não há condições", a outra apresenta-se

Imbróglio no Campeonato de Portugal. O encontro entre União SAD e SC Vila Real, está marcado para as 16 horas deste domingo, a contar para a 1.ª jornada da Série C, mas há horas que a confusão está instalada.

No sábado, o União SAD recorreu à sua página oficial do Facebook para anunciar que o encontro diante do SC Vila Real não iria disputar-se. "... não estão reunidas as condições para a realização do Jogo da Primeira Jornada frente ao S.C. Vila Real. Sendo assim, informamos que o próximo treino está agendado para a próxima segunda feira às 21:30h", pode ler-se na nota deixada naquela rede social.

Contudo, a formação de Vila Real viajou para a Madeira com a intenção de se apresentar no Campo Adelino Rodrigues para disputar a partida referente ao arranque da Série C do Campeonato de Portugal. As duas equipas acabaram por não chegar a um entendimento.

Na antevisão à partida, realizada no dia de ontem (sábado), o treinador Fernando Pereira disse que a equipa do SC Vila Real estava "ansiosa pelo início do campeonato", afirmando que "conquistar os três pontos é o principal objetivo para o jogo de domingo".