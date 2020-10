Irmão de Rúben Dias rescinde contrato a pedido no Oriental

Ivan Dias já não é jogador do Oriental depois de o vínculo que o ligava ao clube do Campeonato de Portugal ter terminado. "A Direção do Clube Oriental de Lisboa, informa que rescindiu o contrato de trabalho com o atleta Ivan Dias, a seu pedido. O COL deseja os maiores sucessos pessoais e profissionais", pode ler-se no comunicado publicado pelo emblema lisboeta.





O defesa-central, tal como o irmão Rúben Dias, é agora um jogador livre aos 25 anos. Antes do Oriental havia representado o Casa Pia, Sintra Football, Real e Belenenses SAD sub-23.