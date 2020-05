Ivo Gonçalves renova por uma época pelo Vizela

Ivo Gonçalves vai continuar mais uma temporada a representar as cores do Vizela. O guarda-redes renovou com o conjunto que, em 2020/21, voltará a alinhar na 2ª Liga e diz-se orgulhoso por firmar este acordo com os minhotos.





"É um orgulho imenso continuar de rainha ao peito e poder representar o clube na 2ª Liga, de onde nunca deveria ter saído. Só posso estar satisfeito por continuarem a apostar em mim e por confiarem no meu trabalho", afirmou o guarda-redes.De seguida, Ivo Gonçalves passou a abordar os objetivos para a campanha que se avizinha: "Os objetivos passam por atingir a manutenção o mais rápido possível. Vamos disputar cada jogo como se fosse o último para conquistar os pontos necessários à manutenção."