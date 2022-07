João Manuel Pinto é o novo treinador da AD Machico

A AD Machico está de regresso aos campeonatos nacionais ao fim de 10 anos, depois de ter caído da 3.ª Divisão - Série Madeira no final da época 2011/12. O clube anunciou hoje o novo treinador, que será João Manuel Pinto. Aos 49 anos, o antigo jogador de Benfica e FC Porto assume um novo projeto, depois de ter estado no Moura em 2021/22.A Associação Desportiva de Machico, clube do concelho mais oriental da ilha da Madeira, ficou no 2.º do campeonato regional, mas foi convidado a subir ao Campeonato de Portugal depois de o Pontassolense, que se sagrou campeão, não estar licenciado para participar nos escalões nacionais.Os trabalhos de pré-época da AD Machico começam na primeira semana de agosto.