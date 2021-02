João Paredes reforça frente de ataque do U. Leiria

João Paredes é o mais recente reforço do U. Leiria. O ponta-de-lança assinou esta segunda-feira com a equipa do Lis, que é a atual 1ª classificada da Série E do Campeonato de Portugal. O jogador, de 25 anos, tinha marcado dois golos em nove jogos na primeira metade da época.





Natural da Figueira da Foz, Paredes passou por Naval, Sporting, Académica e V. Guimarães na formação. Foi em Anadia que iniciou a carreira sénior, mudando-se depois para Vizela. Aí deu nas vistas com 16 golos na época 2017/18, o que o fez dar o salto para o Chaves na temporada seguinte, tendo ainda representado o Mafra.