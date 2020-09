João Paulo Câmara é o novo treinador do União da Madeira

Depois da recusa de Bruno Gouveia liderar a equipa do União SAD, os responsáveis unionistas já encontraram o novo líder do projeto. A escolha recaiu em João Paulo Câmara seria o coordenador do futebol de formação do Santacruzense, mas que que acabou por aceitar este desafio unionista. Este técnico teve passagens por clubes madeirenses como a AD Machico e Caniçal. Este treinador terá como adjuntos, Inácio Rodrigues e Marco Fernandes, enquanto Dion Mata será o responsável pelo trabalho de guarda-redes.





Os dirigentes dos azuis e amarelos continuam a tenta adiar a estreia nesta Campeonato de Portugal, mas ainda não encontraram solução. O Vila Real não quis aceder a essa pretensão alegando que já tinha toda a logística montada para se deslocar à Madeira e que esse adiamento causaria enormes problemas. Mas é claro que os responsáveis transmontanos apostam tudo na realização desta partida já que vão encontrar um opositor francamente fragilizado, apenas com 16 jogadores inscritos e com um técnico que só hoje começou a a trabalhar a formação unionista.A Federação Portuguesa de Futebol ainda não deu um parecer favorável ao pedido do União SAD, apesar de já ter recebido as diversas informações solicitadas. Esta indecisão causa estranheza aos dirigentes unionistas, até porque, recentemente, numa entrevista, José Couceiro, Diretor Técnico Nacional, afirmou que a FPF está preparada "para uma época típica" e "onde adiar jogos será normal e não nos assusta". E foi mais longe: "Provavelmente, acontecerá todos os fins de semana".