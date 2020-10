João Querido reforça plantel do Leça

João Querido é reforço do Leça. O médio chega ao emblema que milita no Campeonato de Portugal proveniente do Feirense, onde alinhava pela equipa sub-23.





Promessa da formação do Leixões, com 33 jogos pelos sub-19 dos matosinhenses, só uma lesão grave travou o salto para a equipa principal. Saiu para jogar em Santa Maria da Feira, cresceu na Liga Revelação e agora espera que esta seja a época da sua afirmação.