Jogadores do Torreense apanhados pela PSP em casino ilegal em Torres Vedras

Às primeiras horas da madrugada deste sábado, um dispositivo da PSP com agentes do Grupo de Operações Especiais (GOE) e do Corpo de Intervenção (CI) entrou num prédio devoluto, no centro de Torres Vedras. O imóvel escondia um casino ilegal, que foi desmantelado. Há 14 detidos, entre os quais jogadores do plantel sénior do Torreense, avança o Correio da Manhã.