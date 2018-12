Jogo do Montalegre para o Campeonato de Portugal em Chaves face às obras

O Montalegre vai defrontar no próximo domingo o Mirandela, em jogo a contar para o Campeonato de Portugal, em Chaves. Isto devido às obras de que o Estádio Municipal Dr. Diogo Vaz Pereira começou a ser alvo para a receção ao Benfica, referente aos oitavos-de-final da Taça de Portugal. A mudança de recinto "resulta das boas relações entre município, Chaves e Montalegre", segundo sustentou a autarquia, através do Facebook.





Já com olhos postos no embate com as águias, Vítor Pereira garantiu que o jogo irá ser encarado com a maior naturalidade possível. "Não vai definir as nossas carreiras e temos de o encarar apenas como mais uma partida, para continuarmos a mostrar o nosso valor", reiterou o defesa, que vestiu a camisola do Chaves na final da Taça de Portugal de 2010, ante o FC Porto: "Tínhamos muitos jogadores transmontanos e essa mística era forte", lembrou.