Jorge Fernandes: «É complicado estarmos a lutar pela 2.ª liga e vermos-nos na 4.ª divisão»

Seis clubes do Campeonato de Portugal, entre eles, Fafe (Série A), Lourosa (Série B), Praiense e Benfica de Castelo Branco (Série C) e Olhanense e Real (Série D) tinham, esta sexta-feira, agendada uma reunião com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Contudo, o encontro acabou por ruir após os clubes constatarem a falta de comparência de Fernando Gomes.





"Enviámos um e-mail à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a solicitar uma reunião com o Dr. Fernando Gomes, mas quando chegámos apercebemo-nos de que a FPF não ia ser representada por ele e já tínhamos definido que se ele não aparecesse que íamos embora. Vamos continuar a lutar. Sabemos que temos algum espaço de manobra, não é por acaso que os seis clubes - do Campeonato de Portugal - se uniram. É complicado estarmos a lutar por uma 2.ª liga e de repente vermos-nos na 4.ª divisão", confessou Jorge Fernandes, presidente do Fafe, em declarações a