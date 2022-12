Jorge Pinto é o novo treinador do Lusitânia Lourosa

Jorge Pinto é o homem encontrado para assumir a equipa sénior masculina do Lusitânia Lourosa, rendendo no cargo Luís Pinto. O treinador português vai orientar a formação que figura no 9º lugar no Campeonato de Portugal, uma posição abaixo das expectativas após a descida da Liga 3."A direção do Lusitânia de Lourosa Futebol Clube vem comunicar a todos os sócios, adeptos e simpatizantes que já chegou a acordo para a contratação do novo treinador da equipa principal. Jorge Pinto foi o homem escolhido para liderar a equipa na restante época 2022/23. Aos 45 anos, chega a Lourosa um novo líder com vasta experiência seja como jogador seja como treinador, conhecedor do campeonato em questão, e perfeitamente enquadrado com a realidade do clube", pode ler-se em comunicado.O Lusitânia Lourosa segue com 16 pontos ao cabo de 12 jornadas na Série B, a 10 do líder Salgueiros.