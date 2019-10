José Bizarro é o novo treinador do Sertanense. Com a saída de Hugo Martins para o Real SC, o clube presidido por Paulo Ferinha fez recair a escolha no ex-tenico do Coimbrões.





José Bizarro regressa a um clube onde esteve nas épocas de 2009 e 2012, e tem como objetivo gatantir a permanência no campeonato de portugal.