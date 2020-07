Juan San Martín é o primeiro reforço do Olhanense

O avançado uruguaio Juan San Martín, de 25 anos, que representava o Real Sport Clube, é o primeiro reforço do Olhanense para a campanha 2020/21.

O jogador regressa ao Algarve, depois de ter vestido as camisolas do Farense e do Louletano.

Formado no Peñarol, Juan San Martín chegou a Portugal ainda júnior, contratado pelo Benfica. Já sénior, serviu o Farense, voltou ao seu país para jogar pelo Central Español, e atuou pelo Louletano, seguindo-se uma curta experiência no Equador, no Manta FC.