Juan Villa ruma ao Fafe por empréstimo do Gil Vicente

O médio colombiano Juan Villa foi emprestado pelo Gil Vicente ao Fafe, do Campeonato de Portugal, até ao final da época, confirmou esta quinta-feira o 11.º classificado da 1.ª Liga de futebol.

"O Gil Vicente FC e a AD Fafe chegaram a acordo para a cedência de Juan Villa a título de empréstimo até ao final desta temporada", refere o emblema de Barcelos, numa breve nota publicada nas redes sociais.

Juan Villa, de 20 anos, vai procurar aumentar o ritmo competitivo ao serviço do terceiro classificado da Série A do Campeonato de Portugal, após ter somado 98 minutos e um golo na primeira metade de 2019/20, repartidos entre campeonato e Taça da Liga.

O médio ofensivo cumpria a terceira época no Gil Vicente e foi um dos quatro elementos repescados do ano anterior, quando os minhotos competiram sem pontuar no terceiro escalão nacional, antes de regressarem pela via administrativa à 1.ª Liga.

Juan Villa é a segunda saída anunciada pelos barcelenses na reabertura do mercado, depois da partida do extremo Erick para os brasileiros do Náutico, por cedência do Sporting de Braga.

Após 15 jornadas, o Gil Vicente segue no 11.º lugar do campeonato, com os mesmos 18 pontos do Marítimo, cinco acima da zona de despromoção.