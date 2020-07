Kaká é reforço do Olhanense

O lateral-esquerdo Kaká, de 27 anos, ex-Vizela, é reforço do Olhanense, que vai competir no Campeonato de Portugal.





O jogador, formado nas escolas do Vizela e do Vitória de Guimarães, passou, como sénior, por Limianos, Vitória de Guimarães B, Belenenses, Marítimo B, Oliveirense, União de Leiria e Vizela.Kaká é o segundo reforço anunciado pelo Olhanense, depois do avançado Juan San Martín, ex-Real Massamá.