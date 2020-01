Kevin rescinde com o Arouca

Kevin já não é jogador do Arouca. O extremo argentino, que também tem nacionalidade italiana, desvinculou-se do emblema arouquense, procurando agora novo destino para jogar com maior regularidade.





O avançado participou em apenas três jogos na primeira metade da época, dois da Taça de Portugal, e fez apenas um minuto no campeonato, num duelo ante o Sp. Espinho, deixando agora o líder da Série B do Campeonato de Portugal.Depois de Sanchez e Evandro Gomes, Kevin é o terceiro jogador a rescindir com o Arouca neste mês de janeiro.