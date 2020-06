Kisley reforça ataque do Valadares Gaia

Kisley é reforço do Valadares Gaia. O extremo foi anunciado esta noite pelo clube do Campeonato de Portugal. O extremo chega do Sp. Covilhã, emblema ao serviço do qual participou em 15 jogos ao longo desta campanha.





O cabo-verdiano foi oficializado, curiosamente, em dia do 9º aniversário dos canários. Para além de Kisley, Pedro Emanuel, médio-defensivo ex-Serra Macaense, foi igualmente anunciado como reforço nesta quarta-feira.