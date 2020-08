Landinho e Castro de saída do Vizela

O Vizela anunciou esta sexta-feira que Landinho e Castro não vão fazer parte do plantel às ordens de Álvaro Pacheco para a temporada 2020/21. O conjunto minhoto continua assim a preparar o plantel para o regresso à 2ª Liga.





Figura de destaque do Fafe nas últimas temporadas, Landinho rumou ao Vizela no início da época 2019/20. Ao serviço do conjunto de Caldas de Vizela, o médio, de 27 anos, alinhou em 24 partidas, tendo marcado dois golos. Castro, por seu lado, também ao clube no início da última temporada, mas por empréstimo do Atlético Nacional, da Colômbia. O jovem, de 19 anos, fez um golo em 16 jogos pelos sub-19 e apontou um tento em duas partidas pela equipa principal.O Vizela foi uma das equipas, a par do Arouca, que subiu do Campeonato de Portugal para a 2ª Liga após o término precoce das competições.