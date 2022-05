Leça diz ter pago salários de março e espera liquidar abril "com a maior brevidade possível"

O Leça garantiu esta segunda-feira, em comunicado, que efetuou hoje os pagamentos dos salários do plantel referentes ao mês de março.





Na mesma nota, publicada nas redes sociais, a adminstração do clube do concelho de Matosinhos, que está a lutar pela subida à Liga 3, garantiu também que está "a tomar as diligências necessárias para liquidar os salários do mês de abril com a maior brevidade possível".