Lembra-se de Sami? Ex-FC Porto volta a Portugal para jogar no Beira-Mar

Sami, avançado guineense de 33 anos, está de regresso ao futebol português para representar o Beira-Mar, tendo sido anunciado esta tarde como reforço do histórico clube aveirense, que está de regresso ao Campeonato de Portugal esta época, após passagem pelos distritais.O jogador despontou nos primeiros anos da década passada ao serviço do Marítimo, na 1.ª Liga, tendo depois sido contratado pelo FC Porto. Fez estágio na equipa então de Lopetegui, em 2014/15, mas não ficou no plantel e foi, primeiro, emprestado ao Sp. Braga e, depois, ao V. Guimarães. Não chegou a fazer qualquer jogo oficial pelos azuis e brancos.Mais tarde, chegou a representar ainda o Arouca, o Aves, o Cova da Piedade, tendo ainda passado pela Turquia, Malta, Croácia e até Omã. Na última época esteve nos croatas do Marsonia 1909.