Léo Carioca e Medarious contratados pelo Esperança de Lagos

O Esperança de Lagos, terceiro classificado da Série H do Campeonato de Portugal, assegurou os serviços do defesa-central Léo Carioca, ex-Oriental, e do avançado Medarious, ex-sub-23 do Vitória de Guimarães.





Léo Carioca, brasileiro, jogou nas duas últimas no Oriental e antes disso representou 1º de Dezembro, Tourizense e Olímpico do Montijo. Já o ganês Medarious chegou a Portugal para representar o Sporting da Covilhã e passou depois pelo Leixões e pelas equipas B e de sub-23 do Vitória de Guimarães.