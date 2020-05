'Lógico', 'justo', 'podridão' ou 'areia nos olhos': o que se diz da decisão no Campeonato de Portugal

Sem a realização de um playoff de subida à 2.ª Liga, a Federação Portuguesa de Futebol anunciou que Vizela e Arouca vão ser indicados como os clubes promovidos ao segundo escalão do futebol português.





Como detalha no comunicado, o órgão federativo destaca que "é manifesta a impossibilidade de utilizar o play-off para indicar à Liga Portugal os dois clubes com acesso à 2.ª Liga" e, por isso, avançou para esta solução de escolher os líderes de séries mais pontuados até ao momento em que a competição se disputou. Nesse caso, Vizela (Série A) tinha 60 pontos, Arouca somava 58 (B), Praiense tinha 53 (C) e Olhanense - tal como Real SC - tinha 57 pontos (D).Se Vizela e Arouca manifestaram a sua concordância, outros clubes opuseram-se à decisão. Veja em baixo o que alguns dos principais interessados disseram sobre este desfecho: Arouca (Carlos Pinho, presidente) : "O que posso dizer é que foi feita justiça. O Arouca esteve quase sempre à frente do campeonato e só tinha de subir" Vizela (Diogo Godinho, presidente da SAD) : "Há dois anos e meio que o Vizela estava em primeiro lugar no campeonato, mas acabou por ser sempre prejudicado pelo modelo competitivo" Real SC: "Isto é inaceitável! A verdade desportiva foi mais uma vez metida no bolso." Praiense (Marco Monteiro, presidente) : "Isto é fazer pouco do trabalho das pessoas e da honestidade das pessoas. Isto nem tem palavras" Olhanense (SAD em comunicado): "Esta violação de equidade é absolutamente inadmissível"