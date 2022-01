Louletano com surto de Covid-19

Um surto de Covid-19 atingiu o Louletano, líder da Série F do Campeonato de Portugal, com oito jogadores e o treinador de guarda-redes infetados. Um número que poderá aumentar, pois todos os restantes elementos do grupo serão sujeitos preventivamente, esta quinta-feira, a testes PCR.O surto já foi comunicado ao delegado de saúde local e à Federação Portuguesa de Futebol e o jogo com o Olhanense, segundo classificado da Série F, marcado para o próximo domingo, em Olhão, poderá vir a ser adiado.