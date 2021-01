Louletano contrata defesa-central Sávio Maciel

O Louletano, quinto classificado da Série H do Campeonato de Portugal, garantiu os serviços do defesa-central Sávio Maciel, de 21 anos, que estava ao serviço da equipa de sub-23 do Grémio de Porto Alegre.





Sávio regressa a Portugal, depois de na segunda metade da época passada ter representado o Farense, por empréstimo do Vila Nova. Curiosamente, o defesa não chegou a disputar qualquer jogo oficial pela turma de Faro.A contratação de Sávio visa suprir as baixas registadas no setor defensivo do Louletano, que nas últimas semanas perdeu Carlos Chabá (reforçou o Tarxien Rainbows, Malta) e Pedro Barcellos (ingressou no Mafra).